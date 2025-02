Escritora brasileira é convocada para receber condecoração do governo francês em Florianópolis Mônica Cristina Corrêa mergulhou no mundo de Antoine de Saint-Exupéry e será condecorada pelo governo da França em reconhecimento à... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 13h45 ) twitter

Uma pousada que reservou lugar para mais hóspedes do que deveria e a subsequente decisão de alojar duas jovens turistas de São Paulo em outra região da cidade – numa acomodação com o estranho nome de Zeperri, no Campeche. Foi por conta desse perrengue que a jornalista, professora, escritora e tradutora Mônica Cristina Corrêa mergulhou no rico e misterioso mundo dos pilotos franceses e de Antoine de Saint-Exupéry, o célebre aviador-escritor que teria feito de Florianópolis, por volta de 1930, uma das escalas do correio aéreo que ligava a Europa aos pontos mais meridionais do continente sul-americano.

