Especialista aponta possíveis causas de ultrapassagem de pista de avião da Latam em Chapecó

Na noite de segunda-feira (31), o avião da Latam ultrapassou os limites da pista ao pousar no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A aeronave, que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, transportava 107 pessoas.

Para entender melhor os detalhes desse incidente e suas possíveis causas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

