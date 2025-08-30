Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Espécie curiosa de tubarão que ‘caminha’ sob as águas chega a SC

Animais nasceram sob cuidados humanos e já podem ser vistos pelos visitantes do aquário de Balneário Camboriú

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Balneário Camboriú ganhou novos “moradores”: três filhotes de tubarão-bambu, espécie conhecida por “caminhar” no fundo do mar, chegaram ao Oceanic Aquarium, localizado na Barra Sul. Os animais foram transferidos após o nascimento em um aquário do estado de São Paulo. O Chiloscyllium punctatum, ou tubarão-bambu-marrom, é considerado quase ameaçado de extinção pela Lista Vermelha da IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Para saber mais sobre essa fascinante espécie e sua chegada a SC, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.