Espera de 4 anos por médico especialista motiva ação do MPSC em Joinville

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) ajuizou uma ação civil pública contra o estado e o município de Joinville para garantir atendimento médico a pacientes que aguardam na fila do SUS por consultas com otorrinolaringologistas. O pedido, com caráter de liminar, foi feito após uma investigação constatar que 3.514 adultos esperam por atendimento na especialidade — alguns desde fevereiro de 2020.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no atendimento à saúde em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

