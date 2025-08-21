Espetáculo Ilíada, de Homero, chega ao palco do CIC para única apresentação no dia 31 de agosto
Montagem teatral é protagonizada pelos destacados atores Daniel Dantas e Letícia Sabatella.
O espetáculo Ilíada, de Homero, chega ao palco do Teatro Ademir Rosa, no CIC, para uma única apresentação no domingo, dia 31 de agosto, às 19h. A montagem teatral do clássico homérico conta com a aclamada tradução de Manoel Odorico Mendes e direção de Octavio Camargo. A boa notícia é que assinantes do Clube ND têm 50% de desconto no ingresso. Aproveite!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
