Espetáculo teatral O Crédito retorna a São José para a comemoração da companhia A Tribo da Arte

A comédia dramática, que já percorreu diversas cidades do país, fará uma apresentação especial em celebração aos 20 anos da companhia...

ND Mais|Do R7

O espetáculo O Crédito retorna a São José nos dias 16 e 17 de agosto, às 19h30, no Teatro Adolpho Mello. Desta vez, a montagem faz parte de um evento superespecial: a comemoração das duas décadas da Companhia A Tribo da Arte. A montagem teatral, que já percorreu várias cidades do país, fará uma apresentação especial em celebração às mais de 20 peças produzidas pela companhia e aos seus 20 anos de trajetória.

