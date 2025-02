Espingarda falha e mulher consegue escapar de ataque do ex-marido em Xaxim O homem foi até a casa da ex e ameaçou a mulher com uma espingarda; ela e o pai conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da...

