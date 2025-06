Esporotricose: doença causada por fungo acende alerta em Itajaí Esporotricose atinge gatos e humanos; saiba quais são as orientações ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 05h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 05h55 ) twitter

A Vigilância Epidemiológica de Itajaí divulgou um alerta para o crescimento dos casos de esporotricose no município. A micose, causada pelo fungo Sporothrix, atinge humanos e gatos. Entre 2022 e maio de 2025, Itajaí notificou 177 casos suspeitos da doença em humanos, dos quais 73 foram confirmados. No mesmo período, foram 515 notificações em felinos, com 322 diagnósticos positivos.

