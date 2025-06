Esposa de MC Poze acusa polícia de sumir com joias e alega humilhação: ‘Levanta, p*rra’ Viviane Noronha afirmou em vídeo que agentes da operação teriam sumido com bens de luxo durante prisão do cantor no Rio; ela será investigada... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 04h55 ) twitter

Em um vídeo longo publicado no Instagram, Viviane Noronha, esposa do cantor MC Poze do Rodo, criticou a abordagem policial durante a operação que resultou na prisão do cantor. Na gravação, ela questiona o tratamento recebido, a apreensão das câmeras de segurança de sua casa e a suposta desaparição de joias e itens de ouro do marido.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

