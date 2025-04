Esposa e filha de russo preso em Florianópolis vão para lar de acolhimento; PF entra no caso Mulher é natural da Tailândia e morava na capital catarinense com o companheiro russo; ela e a filha, de três meses, foram mantidas... ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 12/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A esposa do homem russo preso em Florianópolis, mantida em cárcere privado durante três meses, foi encaminhada para acolhimento em um lar que recebe vítimas de violência doméstica. Ela e a filha, um bebê de três meses, foram resgatadas na terça-feira (9), depois que vizinhos denunciaram comportamentos estranhos por parte do homem, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante.

Saiba mais sobre este caso impactante e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Lotofácil de hoje, 11/04: confira os números sorteados

Resultado da Quina 6704, 11/04: confira os números sorteados

Copa Interligas 2025 começa no fim de semana com jogos em Palhoça e São José