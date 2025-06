Espuma misteriosa em rio de SC intriga moradores e mobiliza órgão ambiental Técnicos da Fundação do Meio Ambiente de Morro da Fumaça fizeram uma vistoria em vários pontos, mas nenhum indício foi encontrado ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h38 ) twitter

Uma espuma misteriosa no Rio Linha Torrens, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, chamou a atenção da população. A Fundação Municipal do Meio Ambiente investiga as possíveis causas do fenômeno. O registro foi feito, na última segunda-feira (2), na área central da cidade.

Para mais detalhes sobre essa intrigante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

