Esquema bilionário do PCC com combustíveis tem mandados em SC em megaoperação da PF
A Operação Carbono Oculto busca desmantelar esquema bilionário de fraudes controladas por facções criminosas no setor de combustíveis...
Uma megaoperação nacional contra fraudes bilionárias no setor de combustíveis foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) em diferentes estados, incluindo Santa Catarina. A Carbono Oculto busca desmantelar um esquema milionário de fraudes no setor de combustíveis, supostamente controlado por organizações criminosas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!
