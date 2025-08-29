Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Esquema bilionário do PCC com combustíveis tem mandados em SC em megaoperação da PF

A Operação Carbono Oculto busca desmantelar esquema bilionário de fraudes controladas por facções criminosas no setor de combustíveis...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Uma megaoperação nacional contra fraudes bilionárias no setor de combustíveis foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) em diferentes estados, incluindo Santa Catarina. A Carbono Oculto busca desmantelar um esquema milionário de fraudes no setor de combustíveis, supostamente controlado por organizações criminosas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.