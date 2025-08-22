Estação de trem em pequena cidade de SC terá inspiração histórica e pode custar R$ 1 milhão
Prefeitura possui projeto pronto e busca recursos para construir estrutura para impulsionar o turismo na cidade
A cidade de Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, pode ganhar uma estação de trem para receber turistas que chegam ao município por meio dos passeios promovidos pelo Museu Ferroviário de Tubarão. O projeto já está pronto, mas a Prefeitura ainda busca recursos para viabilizá-lo.
A cidade de Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, pode ganhar uma estação de trem para receber turistas que chegam ao município por meio dos passeios promovidos pelo Museu Ferroviário de Tubarão. O projeto já está pronto, mas a Prefeitura ainda busca recursos para viabilizá-lo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa iniciativa que promete impulsionar o turismo na região!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa iniciativa que promete impulsionar o turismo na região!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: