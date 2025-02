Estacionamento rotativo de Chapecó entrará em fase de cobrança; veja quando A Secretaria de Segurança Pública de Chapecó alerta para fim do período educativo; veja quando será cobrado o estacionamento rotativo... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Segurança Pública de Chapecó alerta que o período educativo do estacionamento rotativo se encerra neste domingo (2), e a partir desta segunda-feira (3) o sistema será cobrado em sua totalidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todas as novidades sobre o estacionamento rotativo!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau investe em inclusão com curso de informática gratuito para pessoas com deficiência

Chegou a hora das escolas de samba de Florianópolis brilharem na avenida para 60 mil pessoas

Confira mudanças no trânsito de São Francisco do Sul durante o Carnaval 2025