Estacionamento rotativo em Criciúma será ampliado para três bairros até o fim do ano A segunda parte do projeto iniciou na última segunda-feira (17) e vai expandir para 2.100 o número de vagas nos bairros Centro, Pio... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na última segunda-feira (17) teve início a segunda etapa do estacionamento rotativo em Criciúma, Sul de Santa Catarina. Na ocasião, o diretor da DTT (Diretoria de Trânsito e Transporte), Frank Bez Fontana, informou que a terceira etapa de implementação do sistema terá início até o fim do ano em três bairros. Segundo Fontana, as ruas que serão implementadas já constam no edital desde 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o estacionamento rotativo em Criciúma!

Leia Mais em ND Mais:

Jorginho Mello assina ordem de serviço para construção de área de escape no Goio-Ên

Hospital Azambuja, em Brusque, fará bazar com itens apreendidos pela Receita Federal

Cidade litorânea planeja construção de ponte pênsil de R$ 750 mil em SC