Estações de monitoramento do ar devem cobrir 54% da população catarinense até 2026; entenda Uma estação de monitoramento do ar foi instalada em Florianópolis; UFSC e IMA celebraram convênio nesta semana ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h36 )

A instalação da primeira estação pública de monitoramento do ar de Florianópolis foi celebrada nesta quarta-feira (4) pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) por meio de um convênio com o IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina). A nova estação já está em funcionamento e pretende fornecer dados precisos e atualizados sobre a qualidade do ar na região.

