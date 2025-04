Estádio de Itajaí será palco de caça aos ovos de Páscoa para 500 crianças Evento de caça aos ovos também terá brinquedos e doação de chocolates ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h06 ) twitter

Em uma iniciativa que une esporte, solidariedade e diversão, a construtora Lotisa Empreendimentos, promove, no domingo (6) a segunda edição da caça aos ovos de Páscoa no estádio do Clube Náutico Marcílio Dias, em Itajaí.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa emocionante ação que promete encantar as crianças e suas famílias!

