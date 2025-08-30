Logo R7.com
Estádios de futebol em Santa Catarina adotam medida inédita para proteger mulheres: ‘Não é Não’

Acordo entre o Ministério Público e a Associação de Clubes de Futebol Profissional prevê a implementação do protocolo “Não é Não” nos...

ND Mais

Os estádios de futebol em Santa Catarina vão adotar um protocolo inédito para proteção de mulheres contra a violência. O documento foi assinado na quinta-feira (28), em parceria entre o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e a SCClubes (Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina).

