‘Estado do Pará é um lixo’: fala de vereador de Joinville sobre migrantes gera indignação
Mateus Batista citou migração como “problema” durante debate na Câmara de Joinville e políticos reagiram, alertando para preconceito...
Durante debate sobre migração na Câmara de Joinville, na segunda-feira (25), o vereador Mateus Batista (União Brasil) se referiu ao estado do Pará como “um lixo” ao comentar o aumento de pessoas vindas de outras regiões. A fala foi criticada por parlamentares e internautas, que a classificaram como preconceituosa.
Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações geradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
