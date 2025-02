Estados Unidos, China ou Brasil? Descubra qual o país com maior número de bilionários Brasil está entre os 10 países com mais bilionários no mundo, de acordo com lista em tempo real ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 21h25 ) twitter

Os Estados Unidos têm mais bilionários do que qualquer outro país no mundo, segundo o levantamento em tempo real da revista Forbes. Dados consultados no site da revista na quarta-feira, 5, apontam que a nação tem 819 pessoas que têm patrimônio líquido estimado em pelo menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Para saber mais sobre a posição do Brasil e outros detalhes desse ranking, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

