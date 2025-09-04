Estadual Amador: Atlético After encara o Ouro Verde nas quartas de final
Campeonato Estadual Amador inicia nas quartas de final e o Atlético After, de Florianópolis, vai pegar a equipe de Descanso
As quartas de final do Campeonato Estadual Amador 2025 já estão definidas. Falta definir os adversários do Atlético After, campeão da Copa Interligas, e do Floresta, de Pomerode. Com a definição da Fase Oeste, o Atlético After irá encarar o Ouro Verde, de Descanso, no mata-mata. Todos os jogos de ida desta fase serão no dia 20 de setembro, com a volta dia 4 de outubro.
