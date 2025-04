Estagiária da Justiça articulava vazamentos para o PGC em grupo de WhatsApp com a família Operação da Polícia Civil prendeu a tia da estudante, também formada em direito, e o companheiro da familiar, em operação no norte... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 01h25 ) twitter

A estagiária da Justiça Federal, que foi presa em fevereiro por acessar informações sigilosas e beneficiar faccionados, contou com ajuda de familiares no esquema criminoso. A reportagem do ND Mais apurou que a organização do esquema era feita por meio de um grupo de WhatsApp, composto pela jovem, os comparsas e outras pessoas interessadas em beneficiar membros de uma organização criminosa de Florianópolis.

Para saber mais sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

