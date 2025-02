Estaleiro Rio Grande vai gerar mais de 1.000 empregos com construção de navios para Transpetro Contrato foi assinado nesta segunda-feira (24), em evento com a presença do presidente Lula. ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h26 ) twitter

Após quase uma década, o Estaleiro Rio Grande voltará a construir embarcações. Consolidando o processo de retomada do empreendimento, foi assinado, nesta segunda-feira (24), o contrato do consórcio formado pelo Grupo Ecovix e Estaleiro Mac Laren para a construção de quatro navios da classe Handy para a Transpetro, que gerará mais de mil empregos na Zona Sul do Estado.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este importante marco para a indústria naval brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

