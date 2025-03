Estelionatários de SP são investigados por fraude bancária em SC Suspeitos se faziam passar por funcionários de instituições bancárias e usavam argumento de segurança para ludibriar vítimas ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h27 ) twitter

Agentes da Polícia Civil de Santa Catarina estiveram em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12), cumprindo mandados de busca e apreensão contra suspeitos aplicar fraudes bancárias em vítimas catarinenses. Segundo a investigação, os criminosos usavam o argumento da segurança para enganar as pessoas.

