Esteticista morta em Palhoça: julgamento é marcado e ex pode ser condenado a 37 anos de prisão Márcio de Oliveira Bigois, de 46 anos, é acusado de homicídio quadruplamente qualificado de Michele de Abreu Oliveira; defesa se manifestará... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 06h17 )

O ex-companheiro de Michele de Abreu Oliveira, esteticista morta em Palhoça em maio de 2024, já tem data para ser julgado pelo Tribunal do Júri. O crime bárbaro chocou moradores da cidade. Conforme a denúncia, Márcio de Oliveira Bigois, de 47 anos, torturou, matou e enterrou a vítima na cozinha da casa em que viviam. O filho do casal teria auxiliado no assassinato.

