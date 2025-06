Estiagem em cidade de SC leva Defesa Civil a distribuir 30 mil litros de água potável Moradores do bairro KM 60, em Tubarão, enfrentam uma estiagem crítica ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 13/06/2025 - 22h35 ) twitter

Após o município de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, decretar situação de emergência em razão da estiagem, na última quarta (11) e quinta-feira (12), a Defesa Civil distribuiu mais de 30 mil litros de água aos moradores do bairro KM 60. A população dessa localidade, em que a área é mais elevada, enfrenta dificuldades, uma vez que rios, córregos e nascentes que abastecem a região estão com níveis drasticamente baixos, informou a Prefeitura de Tubarão.

