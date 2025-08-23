Logo R7.com
Estoque de tênis falsificados renderia fortuna para vendedor em SC

Mais de 800 pares de tênis de marcas famosas foram apreendidos durante operação policial em Tubarão, na região Sul

Mais de 800 pares de tênis falsificados foram apreendidos durante uma operação da Polícia Civil em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O material estava armazenado em uma casa no bairro Recife e renderia mais de R$ 100 mil ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

