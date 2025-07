‘Estou sem chão’: identificados jovens que morreram em trágico acidente na BR-101 em Sangão Vítimas de 19 e 21 anos estavam em carro que capotou e caiu em um lago às margens da rodovia ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h57 ) twitter

Foram identificadas as duas vítimas que morreram em um trágico acidente na BR-101 em Sangão. Trata-se do casal de namorados José Gabriel Fernandes da Cruz e Maria Vitória Machado José, de 21 e 19 anos de idade. Eles estavam em um veículo Volkswagen Gol, com placas de Criciúma, que saiu da pista, capotou e caiu em um lago por volta das 6 horas deste domingo (20), no km 364 da rodovia federal.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as homenagens prestadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

