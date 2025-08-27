Estradas do Oeste recebem obras bilionárias: veja o que já melhorou na SC-283 e SC-305 Análise aponta boa execução em trechos da SC-283 e SC-305, mas alerta para risco de descumprimento de prazos ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 07h57 ) twitter

As obras de restauração e ampliação das rodovias SC-283 e SC-305, no Oeste catarinense, já apresentam melhorias significativas para os usuários, segundo análise divulgada nesta terça-feira (26) pela FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina). O estudo, conduzido pelo engenheiro e consultor Ricardo Saporiti, avaliou a execução como boa e destacou que os trechos reformados oferecem melhores condições em comparação ao estado precário identificado em levantamentos anteriores.

Para mais detalhes sobre as melhorias e o impacto econômico das obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

