Estratégias e demandas são discutidas durante conferência do SC Mais Inovação em Blumenau Primeira Conferência Microrregional do programa catarinense ocorreu nesta quarta-feira (22), no Centro de Inovação de Blumenau ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aconteceu nesta quarta-feira (22) a primeira Conferência Microrregional de Inovação do programa SC Mais Inovação. O encontro foi realizado no CIB (Centro de Inovação de Blumenau) e contou com a presença do governador Jorginho Mello, que destacou a importância da tecnologia e inovação para fortalecer o setor em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre inovação em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Filas em pedágios: Procon notifica concessionárias das rodovias catarinenses

Frente fria traz tempestades severas e deixa SC em alerta a partir de quinta-feira

Com dois de Cristian Renato, JEC vence o Concórdia pelo Campeonato Catarinense