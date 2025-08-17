Estreia do técnico: onde assistir São Bernardo x Figueirense, horário e escalações
Figueirense estreia o técnico Elio Sizenando contra o São Bernardo, o ‘bombeiro’ que tem a missão de evitar o rebaixamento do clube...
A hora da retomada do Figueirense, que vem sendo adiada rodada após rodada, ou será diante do São Bernardo neste domingo (16), às 16h30, ou terá de ser em outra divisão. A partida no histórico Estádio 1º de Maio é de extrema importância para o Alvinegro e terá a estreia do técnico Elio Sizenando.
A hora da retomada do Figueirense, que vem sendo adiada rodada após rodada, ou será diante do São Bernardo neste domingo (16), às 16h30, ou terá de ser em outra divisão. A partida no histórico Estádio 1º de Maio é de extrema importância para o Alvinegro e terá a estreia do técnico Elio Sizenando.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: