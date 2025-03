Estrelas do beach tennis mundial entram em quadra nesta quinta no ITF BT400 Balneário Camboriú Um dos maiores torneios do circuito mundial de beach tennis reúne melhores atletas do ranking até domingo (30) na Praia Central ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h06 ) twitter

Estrelas da modalidade, os melhores atletas do ranking mundial do beach tennis e postulantes à surpresas entram em ação nas quadras do complexo montado na Barra Norte da Praia Central. Nesta quinta-feira (27) começam os jogos da Chave Principal, masculina e feminina, do ITF BT400 Balneário Camboriú, que vai até domingo (30).

