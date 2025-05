Estudante de Engenharia morre em colisão frontal em SC Vitor Pietsch Zanelatto, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos após acidente em Turvo, no Extremo Sul de SC ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 04/05/2025 - 04h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem de 24 anos, identificado como Vitor Pietsch Zanelatto, morreu após uma colisão frontal, envolvendo dois carros, na noite de sexta-feira (2), por volta das 19h55, em Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina. A vítima era estudante de Engenharia Mecânica, na UniSatc. Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, Vitor conduzia um Fiat Pálio no momento do acidente. Ele apresentava ausência de sinais vitais e lesões graves. O corpo foi retirado do veículo e ficou aos cuidados da Polícia Científica.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é resgatado em matagal após passar três dias ferido no Centro de Florianópolis

Trump como papa agita internet às vésperas de conclave no Vaticano

Colisão frontal na SC-114 mata homem e deixa outro ferido em estado grave