Estudantes do IFSC criam robô e garantem vaga em competição internacional; conheça Equipe FRC 5800 - Magic Island Robotics, formada por estudantes do IFSC, venceu etapa nacional na categoria porte industrial e foi... ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 13/04/2025 - 21h26 )

Com o objetivo de aprender e testar novas tecnologias na educação, um grupo de estudantes do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) conquistou a etapa nacional da First Robotics Competition, parte do Torneio Sesi de Robótica, disputado no início de março, em Brasília.

Saiba mais sobre essa incrível conquista e o desafio que os estudantes enfrentarão no torneio mundial acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

