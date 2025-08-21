Estufa clandestina mantinha ‘floresta de maconha’ em SC
Casa em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, abrigava 620 pés de maconha; suspeito foi detido por tráfico de drogas e furto de energia...
Um homem foi preso após ser flagrado com uma verdadeira ‘floresta de maconha’ dentro de casa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O flagrante foi realizado por policiais militares na noite dessa terça-feira (19), no bairro Ibiraquera. Os militares foram acionados para atender a uma denúncia de cárcere privado. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram uma grande estufa improvisada destinada ao cultivo de maconha. Além disso, foi constatado o furto de energia elétrica, confirmado pela empresa responsável pelo fornecimento na cidade.
