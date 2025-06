Etapa estadual do Jesc 2025 inicia nesta sexta-feira com quase 3 mil atletas Competição reúne estudantes de 167 municípios catarinenses e abre oficialmente em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A etapa estadual do Jesc (Jogos Escolares de Santa Catarina) 2025, na categoria de 15 a 17 anos, começa nesta sexta-feira (20) em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense. Ao todo, 2.756 atletas de 544 escolas e 167 municípios participam da maior competição escolar do estado. O evento, promovido pela Fesporte, segue até o dia 30 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande competição!

Leia Mais em ND Mais:

Com fracasso do governo perto, conta de luz deve ficar mais cara mesmo com MP

Com alta de 6,9% no PIB, Santa Catarina é o estado que mais cresce no país, estima governo

Frio típico, geadas e muita neve: o que esperar do ‘inverno raiz’ que começa nesta sexta-feira