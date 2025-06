‘Eterno Borrachinha’: quem era o homem morto em grave acidente na BR-282, em SC O grave acidente foi registrado na tarde de segunda-feira (9), em Xanxerê, no Oeste do estado; o homem não resistiu aos ferimentos... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h17 ) twitter

Foi identificado como Volmir Dutra, de 39 anos, a vítima do grave acidente ocorrido na BR-282, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A colisão entre um caminhão e um carro aconteceu na tarde de segunda-feira (9), e Volmir morreu no local.

