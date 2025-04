‘Eterno Gaio’: homem atacado com motosserra enquanto dormia morre no hospital em SC O homem foi atacado com motosserra no interior de Riqueza, no Oeste do estado; ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade... ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 00h05 ) twitter

O homem de 42 anos que foi brutalmente atacado com motosserra enquanto dormia não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital nesta semana. O crime ocorreu no domingo (13), na linha Cambucica, interior do município de Riqueza, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse crime chocante.

