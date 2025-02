‘Eu escolho você!’: casal transforma Pokémon GO em plataforma para história de amor Casal blumenauense se conheceu jogando Pokémon GO e celebrou dois anos de casamento neste início de ano ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 19/01/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou conhecer seu grande amor enquanto joga no celular? Foi exatamente o que aconteceu com os blumenauenses Ana Paula Colombo e José Carlos Weingartner Junior, que celebraram dois anos de casamento no último dia 13 de janeiro. O casal se conheceu durante um evento do jogo Pokémon GO e, ao invés de capturar pokémons, acabaram conquistando os corações um do outro.

Não perca a chance de conhecer essa história inspiradora! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Chapecó lança três editais para cultura; veja como se inscrever

Por que o litoral catarinense é palco de fenômenos climáticos intensos? Especialista explica

Sem derrotas no histórico, JEC visita o Barra pelo Catarinense em inauguração de novo estádio