‘Eu só tinha vocês’, diz filha que pulou antes de queda de balão que matou os pais em SC A queda de balão em Praia Grande deixou oito mortos na manhã de sábado (21); o casal de Joinville, Everaldo da Rocha e Janaína Moreira... ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A filha de Everaldo da Rocha e Janaína Moreira, vítimas da queda de balão em Praia Grande, revelou que estava a bordo e conseguiu pular momentos antes do incêndio e da queda, ocorridos no sábado (21). Luana Rocha usou a internet para compartilhar a dor e relatar os momentos de angústia. Horas depois, confirmou que Everaldo da Rocha e Janaína Moreira estavam entre as vítimas que morreram no acidente.

Para saber mais sobre essa tragédia e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça converte em preventiva prisão de ex-vereadora suspeita de matar o marido em SC

Saiba onde serão veladas as vítimas da queda de balão em Praia Grande

FOTOS: Quais são as marinas de SC que podem ganhar Bandeira Azul de destaque ambiental