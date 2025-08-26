Logo R7.com
EUA exigem redes sociais abertas para vistos de estudante; entenda medida

Agendamentos foram retomados e exigência já está em vigor para novos solicitantes

ND Mais|Do R7

A embaixada do Estados Unidos informou que os solicitantes dos vistos F, M e J devem deixar as redes sociais abertas. A informação foi publicada na manhã de domingo (24), no X.

Para entender todos os detalhes dessa nova exigência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

