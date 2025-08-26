EUA exigem redes sociais abertas para vistos de estudante; entenda medida Agendamentos foram retomados e exigência já está em vigor para novos solicitantes ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A embaixada do Estados Unidos informou que os solicitantes dos vistos F, M e J devem deixar as redes sociais abertas. A informação foi publicada na manhã de domingo (24), no X.

Para entender todos os detalhes dessa nova exigência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Identificado idoso atingido por Land Rover e atropelado por Civic em SC

Frente fria derruba calor e provoca temporais em cidades brasileiras até quarta-feira (27)

Em borracharia de SC, caminhoneiro dá ré e mata funcionário esmagado