EUA exigem redes sociais abertas para vistos de estudante; entenda medida
Agendamentos foram retomados e exigência já está em vigor para novos solicitantes
A embaixada do Estados Unidos informou que os solicitantes dos vistos F, M e J devem deixar as redes sociais abertas. A informação foi publicada na manhã de domingo (24), no X.
Para entender todos os detalhes dessa nova exigência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
