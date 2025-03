EUA volta com execuções por fuzilamento após 15 anos; entenda o motivo Brad Sigmon, de 67 anos, foi condenado por matar os pais de sua ex-namorada com um taco de beisebol em 2001; ele vai ser o quarto executado... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 08/03/2025 - 15h06 ) twitter

Brad Sigmon, condenado a pena de morte foi executado na Carolina do Norte, EUA, na sexta-feira (7). Um pelotão de fuzilamento atirou em seu peito. Essa foi a quarta execução desse tipo no país, após 15 anos sem utilizar o método. Uma decisão do Tribunal Superior da Carolina do Sul, em 2024, liberou a volta da forma de condenação.

Para entender todos os detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

