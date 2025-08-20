Evaldo Hoffmann pede exoneração da Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú
Em nota divulgada à imprensa na tarde desta terça-feira (19), o município informou que o cargo será ocupado interinamente por Geraldo...
A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou a saída do secretário de Segurança e Ordem Pública, Evaldo Hoffmann. Em nota divulgada à imprensa na tarde desta terça-feira (19), o município informou que o cargo será ocupado interinamente por Geraldo Rodrigues Alves Júnior, diretor do Departamento de Contenção de Ocupações Irregulares e Degradação Ambiental.
