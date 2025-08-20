Evaldo Hoffmann pede exoneração da Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú Em nota divulgada à imprensa na tarde desta terça-feira (19), o município informou que o cargo será ocupado interinamente por Geraldo... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou a saída do secretário de Segurança e Ordem Pública, Evaldo Hoffmann. Em nota divulgada à imprensa na tarde desta terça-feira (19), o município informou que o cargo será ocupado interinamente por Geraldo Rodrigues Alves Júnior, diretor do Departamento de Contenção de Ocupações Irregulares e Degradação Ambiental.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na segurança pública da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários acima de R$ 14 mil

Ex-marido que matou professora em loja de SC morre no hospital

Quanto vai custar novo viaduto milionário da duplicação na BR-470 em Blumenau