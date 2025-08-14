Evento com Nikolas Ferreira na Univali gera nota de repúdio de estudantes
Com presenças confirmadas de Nikolas Ferreira e Ana Campagnolo, evento acendeu protesto estudantil na internet
Um evento que será sediado na Univali de Itajaí está dando o que falar entre os acadêmicos da universidade. No próximo dia 23, figuras como os deputados Nikolas Ferreira (PL) e Ana Campagnolo (PL) estarão reunidas para a Ação Política Atlântico Sul – APAS Conference. Com o anúncio dos nomes, uma série de centros acadêmicos da universidade assinou nota de repúdio ao evento. O manifesto critica a presença de ambos os deputados convidados e a produtora responsável pela conferência, a Brasil Paralelo.
Um evento que será sediado na Univali de Itajaí está dando o que falar entre os acadêmicos da universidade. No próximo dia 23, figuras como os deputados Nikolas Ferreira (PL) e Ana Campagnolo (PL) estarão reunidas para a Ação Política Atlântico Sul – APAS Conference. Com o anúncio dos nomes, uma série de centros acadêmicos da universidade assinou nota de repúdio ao evento. O manifesto critica a presença de ambos os deputados convidados e a produtora responsável pela conferência, a Brasil Paralelo.
Para mais detalhes sobre a polêmica e as reações dos estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre a polêmica e as reações dos estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: