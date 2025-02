Evento em SC abre a colheita da safra da maçã, com aumento de 10% na produção Produtores esperam colher 915 mil toneladas de maça nesta safra, que também se destaca pela boa qualidade ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 21h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h27 ) twitter

Uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, a maçã já está pronta para ser colhida. Aliás, a ABPM (Associação Brasileira dos Produtores de Maçã) prevê que a safra deste ano alcance 915 mil toneladas, cerca de 10% a mais que em 2024. E em Santa Catarina, a cidade de Fraiburgo, no Oeste do estado, já está pronta para a colheita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a safra da maçã!

