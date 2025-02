Evento gratuito impulsiona setor do vestuário em Criciúma Mapa da Moda está marcado para o próximo dia 18 de fevereiro, às 19h, na Acic ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h07 ) twitter

O setor do vestuário no Sul de Santa Catarina ganha um novo impulso com a 4ª edição do Mapa da Moda. O encontro acontece em 18 de fevereiro, às 19h, na Acic (Associação Empresarial de Criciúma). Durante o evento, empresários e profissionais do setor poderão acompanhar o lançamento do Projeto Moda Catarina Sul 2025.

