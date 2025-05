Evento para profissionais de tecnologia abre inscrições para 18ª edição em Floripa Com mais de 20 trilhas previstas, o The Developers Conference deve reunir 3.500 profissionais entre 11 e 13 de junho, em Florianópolis... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 21/05/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Como a inteligência artificial está impactando áreas como agilidade, arquitetura de sistemas, engenharia de dados e testes de software? Este será um dos motes da 18ª edição do The Developers Conference (TDC) em Florianópolis, que acaba de abrir inscrições para participantes. O evento será realizado entre os dias 11 e 13 de junho, no CentroSul, em formato híbrido, com trilhas presenciais e digitais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

‘Avó’ tenta vacinar boneca reborn em SC e se exalta após negativa em UBS: ‘Só abrir a agulha’

Atletas de fora de SC podem disputar competições da Fesporte? Audiência pública discute o tema

VÍDEO: Câmera flagra policiais prendendo suspeito após série de furtos em Chapecó