Eventos bloqueiam principais ruas de Blumenau no final de semana; veja mudanças Ruas de Blumenau serão interditadas para o festival Craft Beer e o desfile da imigração italiana ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h16 )

Quem vai circular pelo Centro neste fim de semana precisa ficar atento: o trânsito em Blumenau será alterado por conta de eventos como o Craft Beer e o desfile dos 150 anos da Imigração Italiana, que vão interditar ruas estratégicas.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e os eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

