Eventos esportivos modificam trânsito em Florianópolis neste domingo; confira as alterações
Eventos na Ilha e no continente alteram o trânsito em diferentes regiões de Florianópolis; motoristas devem se programar para evitar...
Devido aos eventos de corrida que ocorrerão em Florianópolis no domingo (17), o trânsito da capital catarinense sofrerá alterações em regiões da Ilha e do continente. Entre 5h e 9h, os motoristas deverão ter atenção especial ao tráfego.
