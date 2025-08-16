Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Eventos esportivos modificam trânsito em Florianópolis neste domingo; confira as alterações

Eventos na Ilha e no continente alteram o trânsito em diferentes regiões de Florianópolis; motoristas devem se programar para evitar...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Devido aos eventos de corrida que ocorrerão em Florianópolis no domingo (17), o trânsito da capital catarinense sofrerá alterações em regiões da Ilha e do continente. Entre 5h e 9h, os motoristas deverão ter atenção especial ao tráfego.

Para mais detalhes sobre as alterações no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.