Eventos esportivos modificam trânsito em Florianópolis neste domingo; confira as alterações Eventos na Ilha e no continente alteram o trânsito em diferentes regiões de Florianópolis; motoristas devem se programar para evitar... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 06h37 )

Devido aos eventos de corrida que ocorrerão em Florianópolis no domingo (17), o trânsito da capital catarinense sofrerá alterações em regiões da Ilha e do continente. Entre 5h e 9h, os motoristas deverão ter atenção especial ao tráfego.

Para mais detalhes sobre as alterações no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

