Ex-CEO da Hurb é denunciado por roubar obras de arte no Rio de Janeiro Em um dos casos, João Ricardo Rangel Mendes fingiu ser um entregador e foi flagrado por câmeras de monitoramento ao colocar um quadro... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou o ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes, por furto qualificado e adulteração de identificação de veículo. Ele foi preso em flagrante no final de abril, após furtar obras de arte e outros objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Saiba mais sobre os crimes cometidos e as implicações legais no caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Na lanterna, torcida do Figueirense protesta contra Prisco, Lages e conselho do clube

Greve dos professores de SP: Justiça suspende processo do estado, mas paralisação é mantida

Como vai funcionar a “autodeportação” do governo Trump